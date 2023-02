Colpo di coda dell’inverno | nel Nord Italia pioggia e freddo nel weekend Sereno o poco nuvoloso al Sud

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Il promontorio d’alta pressione sta lasciando sempre piu’ spazio alle infiltrazioni umide sul nostro territorio. Tra oggi e domani in arrivo deboli precipitazioni sulle regioni del centro-; qualche nevicata sara’ possibile sull’arco alpino al di sopra dei 1500-1600 metri nel corso delle ore diurne e fin verso i 1200-1400 metri di quelle notturne. Temperature che prima del fine settimana risulteranno ancora al di sopra delle medie del periodo. Ultimodel mese che secondo gli aggiornamenti del Centro Meteono, vedra’ un progressivo calo delle temperature e la formazione di un vortice di bassa pressione che portera’ maltempo diffuso in. Attenzione a domenica quando le nevicate potranno spingersi fino a quote molto basse, specie al settentrione. Ecco le previsioni meteo per oggi: AL ...