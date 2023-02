Colmare i divari, Confindustria verso l’assemblea al ‘Vittorio Emanuele’ con De Luca (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Colmare i divari: le priorità per lo sviluppo del Sannio e della Campania è il tema dell’assemblea di Confindustria Benevento che si svolgerà il prossimo 7 marzo alle ore 10.00, presso il Teatro Comunale “Vittorio Emanuele”. Le imprese sannite di Confindustria guidate dal Presidente Vigorito, generano un fatturato di oltre un miliardo e mezzo di euro, pari al 30 per cento dell’intera ricchezza prodotta in provincia di Benevento e danno lavoro a circa 10.000 persone. E’ proprio da loro che parte una forte azione di stimolo ad investire sul Sannio, per “Colmare i divari” e consentire di liberare le sue potenzialità. “Investire sul Sannio vuol dire porre le basi per una crescita di tutta la Campania” spiega Oreste Vigorito Presidente di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“: le priorità per lo sviluppo del Sannio e della Campania è il tema deldiBenevento che si svolgerà il prossimo 7 marzo alle ore 10.00, presso il Teatro Comunale “Vittorio Emanuele”. Le imprese sannite diguidate dal Presidente Vigorito, generano un fatturato di oltre un miliardo e mezzo di euro, pari al 30 per cento dell’intera ricchezza prodotta in provincia di Benevento e danno lavoro a circa 10.000 persone. E’ proprio da loro che parte una forte azione di stimolo ad investire sul Sannio, per “” e consentire di liberare le sue potenzialità. “Investire sul Sannio vuol dire porre le basi per una crescita di tutta la Campania” spiega Oreste Vigorito Presidente di ...

