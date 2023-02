"Colloqui segreti in corso". La rivelazione sulla guerra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giupdis : RT @IlPrimatoN: I colloqui si stanno tenendo a Ginevra “nella massima discrezione”: l'annuncio del ministro degli Esteri svizzero https://t… - vincenzodimaio : RT @IlPrimatoN: I colloqui si stanno tenendo a Ginevra “nella massima discrezione”: l'annuncio del ministro degli Esteri svizzero https://t… - salvatoreluciat : Ucraina, la diretta – “Colloqui segreti a Ginevra per un accordo di pace”. Armi di Pechino a Mosca, Cina: “Usa ci d… - antobon2 : RT @Radio1Rai: ??#Ucraina Zelensky non ha esaminato il piano di pace cinese ma vede con favore un confronto: 'Vorremmo incontrare la Cina'.… - serenel14278447 : Il ministro degli Esteri svizzero: «Colloqui segreti in corso a Ginevra». Nato: La Cina riconsidera di dare armi a Mosca Lorenzo Cremonesi -

Roma, 23 feb - In Svizzera si stanno tenendo colloqui per 'una soluzione della guerra in Ucraina'. E' quanto annunciato dal ministro degli Esteri elvetico, Ignazio Cassis, in un'intervista rilasciata al quotidiano Le Temps.

Il ministro degli Esteri della Svizzera Ignazio Cassis ha rivelato l'esistenza di trattative diplomatiche relative al dossier Ucraina in corso a Ginevra. "Si stanno svolgendo nella massima discrezione ...Colloqui per una soluzione della guerra in Ucraina si stanno tenendo a Ginevra «nella massima discrezione», ma al momento non ai più alti livelli. È quanto ha detto il ministro degli Esteri svizzero, ...