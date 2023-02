CM.com – Inter, Onana e la lite con Dzeko: ‘Ecco il motivo, ognuno dice ciò che pensa’ | Champions League (Di giovedì 23 febbraio 2023) 2023-02-23 00:31:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: André Onana è stato protagonista assoluto in Inter-Porto, andata degli ottavi di Champions League. L’1-0 di San Siro porta anche la firma del portiere nerazzurro, decisivo con la doppia parata su Zaidu e Taremi, ma l’estremo difensore si è preso la scena anche per l’acceso battibecco con il compagno di squadra Edin Dzeko nel primo tempo. Di tutto questo ha parlato Onana a Sky Sport al termine dell’incontro: “Sono molto felice per il risultato ottenuto, era una partita molto importante. La doppia parata? Molto importante in quel frangente, era fondamentale vincere. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro complessivo nella gestione delle fasi di gara. ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 23 febbraio 2023) 2023-02-23 00:31:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Andréè stato protagonista assoluto in-Porto, andata degli ottavi di. L’1-0 di San Siro porta anche la firma del portiere nerazzurro, decisivo con la doppia parata su Zaidu e Taremi, ma l’estremo difensore si è preso la scena anche per l’acceso battibecco con il compagno di squadra Edinnel primo tempo. Di tutto questo ha parlatoa Sky Sport al termine dell’incontro: “Sono molto felice per il risultato ottenuto, era una partita molto importante. La doppia parata? Molto importante in quel frangente, era fondamentale vincere. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro complessivo nella gestione delle fasi di gara. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... brfootball : Victor Osimhen in 2023: vs. Inter ? vs. Sampdoria ? vs. Juventus ?? vs. Cremonese ? vs. Salernitana ? vs. Roma ?… - Inter : Ci siamo. ?????? #InterPorto #UCL - Inter : La prima è nostra ?? #ForzaInter #InterPorto #UCL - rosilleri : RT @1897_frank: #Gravina che si dispera al goal sbagliato dell'#Inter è qualcosa di clamoroso e surreale @figc #InterPorto - DAZN_IT : Lukaku ???? Barella: pace fatta ? #Inter #UCL #DAZN -