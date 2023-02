Cluj-Lazio, Tare: “Non ci possono nè devono essere alibi” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Poco prima del match di Conference League tra Cluj e Lazio, il ds biancoceleste Igli Tare ha così parlato. Ecco le sue parole: “Non ci possono né devono essere alibi, la partita dobbiamo giocarla lo stesso. Bisogna fare il meglio possibile e cercare di qualificarci al di là dell’emergenza. Sarri sa meglio quando far giocare uno o l’altro giocatore, è giusto far girare tutta la rosa e per i giocatori cogliere le opportunità”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Poco prima del match di Conference League tra, il ds biancoceleste Igliha così parlato. Ecco le sue parole: “Non ciné, la partita dobbiamo giocarla lo stesso. Bisogna fare il meglio possibile e cercare di qualificarci al di là dell’emergenza. Sarri sa meglio quando far giocare uno o l’altro giocatore, è giusto far girare tutta la rosa e per i giocatori cogliere le opportunità”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IoNascoQui : Cominciata Cluj - Lazio - Agenzia_Ansa : Europa e Conference League: in campo Nantes-Juventus e Cluj-Lazio per la gara di ritorno dei play off DIRETTA e FOT… - UEFAcom_it : FISCHIO D'INIZIO Cluj - Lazio Segui LIVE ?? - sportface2016 : #Cluj-#Lazio, #Tare: “Non ci possono nè devono essere alibi” - Aquila6811 : RT @AllRoundLazio: ?? I convocati per la sfida di stasera! ? #Romagnoli, #Zaccagni, #Milinkovic, #Pedro non convocati! +?? #Patric Squalifica… -