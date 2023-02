Cluj-Lazio, programma e telecronisti Sky e Dazn Conference League 2022/2023 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Cluj-Lazio, match valido per il ritorno degli spareggi di Conference League 2022/2023. In Romania, dopo la vittoria risicata dell’andata in una partita in cui i biancocelesti hanno giocato quasi tutto l’incontro in inferiorità numerica, si difende l’1-0 con due risultati su tre per i ragazzi di Sarri. Chi avrà la meglio? Appuntamento alle ore 18.45 di giovedì 23 febbraio. Cluj-Lazio sarà visibile su Sky Sport Football con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Marco Parolo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ile isu Sky edi, match valido per il ritorno degli spareggi di. In Romania, dopo la vittoria risicata dell’andata in una partita in cui i biancocelesti hanno giocato quasi tutto l’incontro in inferiorità numerica, si difende l’1-0 con due risultati su tre per i ragazzi di Sarri. Chi avrà la meglio? Appuntamento alle ore 18.45 di giovedì 23 febbraio.sarà visibile su Sky Sport Football con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e sucon la telecronaca di Ricky Buscaglia e Marco Parolo. SportFace.

