Cluj-Lazio le pagelle e il tabellino della partita (Di giovedì 23 febbraio 2023) . I biancocelesti devono chiudere la contesa: a disposizione due risultati su tre. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Forte dell’1-0 dell’andata, la Lazio ha a disposizione 2 risultati su 3 per ottenere la qualificazione agli ottavi di Conference League I biancocelesti proveranno a strappare il pass Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 23 febbraio 2023) . I biancocelesti devono chiudere la contesa: a disposizione due risultati su tre. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Forte dell’1-0 dell’andata, laha a disposizione 2 risultati su 3 per ottenere la qualificazione agli ottavi di Conference League I biancocelesti proveranno a strappare il pass Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MignanoRaffaele : #UECL #Lazio all'assalto, ma nel #Cluj in porta c'è un certo Simone #Scuffet che sta facendo parate incredibili. - IoNascoQui : Quattro palle gol per la Lazio nella stessa azione si salva il Cluj - rigale91 : Sento che sta per succedere qualcosa... Mi metto a guardare Cluj-Lazio - livingbychanel : Bellissimo BeReal ora ho solo gente che sta vedendo cluj lazio mi dispiace amici - LazioNews_24 : Cluj Lazio, De Grandis: «Sarri ha bocciato questo calciatore» -