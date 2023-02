Cluj-Lazio, le formazioni ufficiali: chance in avanti per Romero (Di giovedì 23 febbraio 2023) Di seguito, ecco le scelte ufficiali dei due allenatori per la sfida delle 18.45 tra Lazio e Cluj, valida per i playoff di UEFA Europa Conference... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 febbraio 2023) Di seguito, ecco le sceltedei due allenatori per la sfida delle 18.45 tra, valida per i playoff di UEFA Europa Conference...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : RT @laziopress: UECL | Cluj-Lazio, le formazioni ufficiali - laziopress : UECL | Cluj-Lazio, le formazioni ufficiali - sportli26181512 : Cluj-Lazio, le formazioni ufficiali: chance in avanti per Romero: Di seguito, ecco le scelte ufficiali dei due alle… - 1900_since : #ClujLazio: ecco la formazione ufficiale - LALAZIOMIA : Cluj-Lazio, le formazioni ufficiali: chance in avanti per Romero -