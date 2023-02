Cluj-Lazio: doppio giallo e rosso per Muhar, rumeni in 10 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Cluj in 10 per gli ultimi minuti della gara contro la Lazio per il ritorno dei sedicesimi di Conference League. Al minuto 77? infatti, Karlo Muhar, è stato ammonito per la seconda volta, avendo commesso un fallo su Immobile a centrocampo. Cluj all’assalto, ma con un uomo in meno. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023)in 10 per gli ultimi minuti della gara contro laper il ritorno dei sedicesimi di Conference League. Al minuto 77? infatti, Karlo, è stato ammonito per la seconda volta, avendo commesso un fallo su Immobile a centrocampo.all’assalto, ma con un uomo in meno. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nicholas_Jenkis : Cluj Lazio una partita di una qualità tecnica imbarazzante - sportmediaset : Conference League, Cluj-Lazio: le foto della partita #cluj-lazio - MignanoRaffaele : #UECL #Lazio all'assalto, ma nel #Cluj in porta c'è un certo Simone #Scuffet che sta facendo parate incredibili. - IoNascoQui : Quattro palle gol per la Lazio nella stessa azione si salva il Cluj - rigale91 : Sento che sta per succedere qualcosa... Mi metto a guardare Cluj-Lazio -