Cluj - Lazio 0 - 0, le pagelle: Felipe Anderson insostituibile, Immobile spento (Di giovedì 23 febbraio 2023) MAXIMIANO 6 Davvero poche e non molto precise le conclusioni dei padroni di casa. Praticamente inoperoso. LAZZARI 6 Torna titolare dopo diverso tempo, qualche strappo ma anche una buona copertura ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 febbraio 2023) MAXIMIANO 6 Davvero poche e non molto precise le conclusioni dei padroni di casa. Praticamente inoperoso. LAZZARI 6 Torna titolare dopo diverso tempo, qualche strappo ma anche una buona copertura ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : CLUJ-LAZIO 0-0 Risultato finale #Muhar 77’ ?? - sportface2016 : #Cluj-#Lazio 0-0, #LuisAlberto: “Ci siamo qualificati con una prova seria” - sportli26181512 : Cluj-Lazio 0-0: video e highlights: Missione compiuta per la Lazio che si guadagna la qualificazione agli ottavi di… - LALAZIOMIA : RT @laziopress: Cluj-Lazio, Gila nel post partita: “Sono contento della qualificazione. So che Sarri ha fiducia in me, devo approfittare de… - tuttoatalanta : Europa League / Cluj-Lazio, i biancocelesti volano agli Ottavi: 0-0 in chiave esterna -