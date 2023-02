Clandestini, Piantedosi: “Scongiurati 21mila arrivi”. Ma i dati del 2023 lo smentiscono (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb – Sull’emergenza Clandestini parla il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. E difende l’operato del governo, come riporta Tgcom24. Clandestini, per Piantedosi “Scongiurati 21mila arrivi” Il ministro, dunque, difende il governo. Clandestini “Scongiurati” secondo Piantedosi, come egli stesso dichiara in un’intervista: “Il governo, sin dal suo insediamento, ha messo tra le sue priorità quella del contrasto all’immigrazione irregolare. Si tratta di un programma ambizioso che comporta azioni di lungo periodo che non possono essere giudicate dopo solo 4 mesi di impegno di questo governo, che pure qualche risultato tangibile su questo fronte ha cominciato a farlo intravedere”, aggiungendo poi di aver ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb – Sull’emergenzaparla il ministro dell’Interno Matteo. E difende l’operato del governo, come riporta Tgcom24., per” Il ministro, dunque, difende il governo.” secondo, come egli stesso dichiara in un’intervista: “Il governo, sin dal suo insediamento, ha messo tra le sue priorità quella del contrasto all’immigrazione irregolare. Si tratta di un programma ambizioso che comporta azioni di lungo periodo che non possono essere giudicate dopo solo 4 mesi di impegno di questo governo, che pure qualche risultato tangibile su questo fronte ha cominciato a farlo intravedere”, aggiungendo poi di aver ...

