Città 30, ma subito (Di giovedì 23 febbraio 2023) Rendere manifesto un bisogno più che un sogno, una necessità di cambiamento, una strada diversa rispetto a quella recentemente percorsa. Ne parlo spesso e altrettanto spesso mi viene un senso L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 23 febbraio 2023) Rendere manifesto un bisogno più che un sogno, una necessità di cambiamento, una strada diversa rispetto a quella recentemente percorsa. Ne parlo spesso e altrettanto spesso mi viene un senso L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Dopo il #terremoto cosa rimane del patrimonio storico di #Aleppo? Con la popolazione è stata colpita anche la sua s… - pulsar682 : @serracchiani @Deputatipd @ancenazionale 'Subito' e 'soluzioni' sono parole che non vi appartengono Lascia stare ch… - baratto_m : On @CarloCalenda un po di rispetto verso la generazione che ha subito la II a guerra mondiale, ha visto la città di… - lwtxprfct : @MarcoMoriniTW Il mio cinema nella mia città lo fa, next step mi assume perché gli ho fatto una testa tanta sin da subito!! - benzinazero : RT @bikeitalia_it: Città 30 subito: il 26 febbraio in tutta Italia flash mob delle strisce pedonali umane -