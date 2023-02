Circolo Nautico Posillipo: presentato il nuovo Direttore Tecnico Pino Porzio (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiSi è svolta oggi nel prestigioso Salone dei Trofei del Circolo Nautico Posillipo, la conferenza stampa di presentazione del nuovo Direttore Tecnico dell’area pallanuoto del Circolo Nautico Posillipo Pino Porzio. All’evento hanno partecipato il Presidente del Circolo Nautico Posillipo Aldo Campagnola, il Vice Presidente Amministrativo Filippo Smaldone, che ha portato i saluti del Vice Presidente Sportivo Maurizio Marinella, il Consigliere Delegato alla Pallanuoto del Posillipo Gigi Massimo Esposito, e la squadra con il suo allenatore Roberto Brancaccio, che da domani prenderà parte alla Final Eight di Coppa ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiSi è svolta oggi nel prestigioso Salone dei Trofei del, la conferenza stampa di presentazione deldell’area pallanuoto del. All’evento hanno partecipato il Presidente delAldo Campagnola, il Vice Presidente Amministrativo Filippo Smaldone, che ha portato i saluti del Vice Presidente Sportivo Maurizio Marinella, il Consigliere Delegato alla Pallanuoto delGigi Massimo Esposito, e la squadra con il suo allenatore Roberto Brancaccio, che da domani prenderà parte alla Final Eight di Coppa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giglionews : Live dal Porto di #IsolaDelGiglio in collaborazione con il Circolo Nautico - giglionews : In diretta dalla spiaggia del Porto, live in collaborazione con il Circolo Nautico - giglionews : Live dal Porto di #IsolaDelGiglio in collaborazione con il Circolo Nautico - giglionews : In diretta dalla spiaggia del Porto, live in collaborazione con il Circolo Nautico - Alexandre13734 : RT @Marcella_IsBack: @VEParsi1 Curioso come quelli di una certa parte politica facciano riferimento a fatti epocali come se si discutesse d… -