Cioccolatini Lindt ritirati dal mercato per rischio allergeni: quali sono (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo la tragica morte di Anna Bellisario, la ragazza allergica scomparsa a 21 anni per aver mangiato un tiramisù vegano – che però aveva tracce di proteine di latte al suo interno – durante una cena fuori in un ristorante di Milano, i richiami di prodotti per presenza di allergeni non indicati in etichetta sono aumentati. È il caso anche di alcuni Cioccolatini della Lindt Lindor, ritirati dal mercato per rischio allergeni. Il richiamo riguarda diversi lotti di praline con cioccolato al latte e morbido ripieno, contenute in confezioni a forma di cuore, che possono venire vendute anche sfuse. Vi raccomandiamo... Milano: il tiramisù non è vegano, giovane di 20 anni muore dopo ...

