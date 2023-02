Cina | crolla una miniera di carbone | 5 operai morti e 50 persone disperse

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Sono almeno 5 gliin seguito al crollo di unadiincon circa 50ancora. Come riportato dall’emittente statale cinese CCTV, l’incidete è avvenuto Mercoledì 22 Febbraio 2023 alle ore 15:00 locali in un sito di estrazione dia cielo aperto nella regione della Lega dell’Aixa, ... TAG24.

È di almeno quattro morti e decine di dispersi il bilancio del crollo di una miniera di carbone in. Sarebbero al momento 49 le persone rimaste intrappolate sotto i detriti. Lo riporta Ansa . I soccorsi . I soccorsi. L'incidente è avvenuto ieri, ma le ricerche sono riprese oggi dopo che nella ...Il momento del crollo della miniera di carbone inripreso da una telecamera di sorveglianza Centinaia di soccorritori sono al lavoro, soprattutto dopo che il presidente cinese, Xi JInping, ha ...

Una miniera di carbone è crollata nel nord della Cina. Almeno quattro minatori sono morti in un crollo in una miniera di carbone della Mongolia Interna, nel remoto nord della Cina, nella quale ci sono anche diverse decine di dispersi.