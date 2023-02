Cielo coperto e qualche goccia di pioggia | neve oltre i 1400 metri

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 febbraio 2023)di, poi schiarite nel weekend. Ecco le previsioni del Centro Meteo Lombardo a cura di Ivan Malaspina. Giovedì 23 febbraio 2023 Tempo Previsto: al mattino nubi su tutta la regione consulla pianura orientale epioviggine sugli altri settori; fiocchi disu Alpi e Prealpi. Nel pomeriggioovunque conisolata pioviggine. Nella sera nubi ovunque, ma probabilmente senza fenomeni.Temperature: massime in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 7 e ...