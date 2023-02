Ciclismo su pista, Nations Cup Jakarata 2023: eliminato il quartetto maschile, ottave le donne (Di giovedì 23 febbraio 2023) Prima giornata per la nuova edizione della Nations Cup di Ciclismo su pista: giovedì, in quel di Jakarta (Indonesia), dedicata solamente alle qualifiche dell’inseguimento a squadre. Miglior tempo al maschile per la Nuova Zelanda in 3:50.382 davanti a Danimarca ed Australia. Molto male ed eliminata l’Italia, ovviamente priva dei campioni d’Europa (al via solo Francesco Lamon): Bertazzo, Scartezzini, Boscaro e lo stesso Lamon sono solamente noni. Anche tra le donne miglior crono per la Nuova Zelanda: Drummond, Wollaston, Botha e Shearman timbrano il tempo di 4:10.950. Seconda la Gran Bretagna, terza la Francia. Un’Italia molto rimaneggiata si piazza in ottava posizione e riesce ad avanzare: tra le campionesse del mondo c’è solamente Martina Fidanza, poi spazio alle giovani Silvia Zanardi, Valentina ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) Prima giornata per la nuova edizione dellaCup disu: giovedì, in quel di Jakarta (Indonesia), dedicata solamente alle qualifiche dell’inseguimento a squadre. Miglior tempo alper la Nuova Zelanda in 3:50.382 davanti a Danimarca ed Australia. Molto male ed eliminata l’Italia, ovviamente priva dei campioni d’Europa (al via solo Francesco Lamon): Bertazzo, Scartezzini, Boscaro e lo stesso Lamon sono solamente noni. Anche tra lemiglior crono per la Nuova Zelanda: Drummond, Wollaston, Botha e Shearman timbrano il tempo di 4:10.950. Seconda la Gran Bretagna, terza la Francia. Un’Italia molto rimaneggiata si piazza in ottava posizione e riesce ad avanzare: tra le campionesse del mondo c’è solamente Martina Fidanza, poi spazio alle giovani Silvia Zanardi, Valentina ...

