(Di giovedì 23 febbraio 2023) Tadeje Remco(soprattutto lo sloveno) sono già partiti con le marce alte. Ora è il momento delladel vincitore dell’ultimo Tour de France,, che inizieràla nuova stagione. Il danese partirà dalla: sarà impegnato nella seconda edizione del O Gran Camiño, per poi spostarsi a marzo in Francia in chiave Parigi-Nizza. LIVE UAE Tour 2023, tappa diin DIRETTA: Zoccarato e Tonelli in fuga, gruppo a 3? C’è tanto da dimostrare: le attese e la pressione sono tutte sull’uomo della Jumbo-Visma che deve assolutamente confermarsi dopo il clamoroso exploit dell’anno scorso. L’obiettivo ovviamente, a differenza dei rivali, è quello di arrivare al top per il grande appuntamento (ovviamente si punta alla ...

Oggi vi porto alla scoperta della ciclabile della #ValVenosta da #Merano al #PassoResia. 79 km 1.200 m circa di dislivello. Oggi vi accompagno alla scoperta della #ciclabile della #ValdiSole, in Trentino. Partenza dal ponte di Mostizzolo e arrivo a C… Seconda tappa oggi al @uae_tour Si corre la crono a squadre sul seguente percorso #ciclismo #UAETour

Il percorso e gli orari della quarta tappa dello UAE Tour 2023 , che proseguecon i 174 chilometri da Al Shindagha a Dubai Harbour . Una frazione per velocisti, con partenza e arrivo all'interno della città di Dubai. Nel mezzo anche un tratto nel deserto, dove ancora una ...... incantati dalla prestazione di Remco Evenepoel nelle prime tappe all'Uae Tour (vittoria nella 2a tappa con la crono a squadre, secondo posto ieri con l'arrivo in salita e maglia di leader),...

Ciclismo: oggi il rientro in gara di Jonas Vingegaard in Spagna, serve la risposta a Pogacar ed Evenepoel OA Sport

LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Rubio vince sul Jebel Jais, Evenepoel nuovo leader della generale OA Sport

UAE Tour 2023, tappa di oggi: orari mercoledì 22 febbraio, percorso, programma, streaming, favoriti OA Sport

UAE Tour 2023, Adam Yates: "Oggi siamo stati sfortunati, alla fine non avevamo più energie" OA Sport

UAE Tour 2023, tappa di oggi: orari 21 febbraio, percorso, programma, streaming, favoriti OA Sport

