E ancora: le verità sepolte su, i due fratellini di Gravina in Puglia trovati quindici anni fa in un pozzo. Per gli investigatori fu un incidente, ma come ci racconta Chiara Spagnolo ...Gravina in Puglia (Bari). Da quindici anni sbatte la testa "contro un muro di cemento". Si ostina a cercare una verità che nessuno vuole raccontare Filippo Pappalardi, il padre di, i "fratellini di Gravina" di 13 e 11 anni scomparsi il 5 luglio 2006 . I loro corpi furono trovati in un pozzo di una casa abbandonata della cittadina un anno e mezzo dopo. Il papà si ...

Fratellini morti a Gravina, il padre di Ciccio e Tore chiede la riapertura delle indagini la Repubblica

Ciccio e Tore, l'appello di papà Filippo: "Chi sa qualcosa ora parli" ilGiornale.it

Ciccio e Tore. Il mistero di Gravina. I due fratellini mai dimenticati tra ... IlGiornaleWeb

La "casa delle cento stanze" Se c'è un dettaglio inquietante in questa storia drammatica, uno dei tanti, riguarda il luogo che per oltre 200 giorni ha custodito il segreto di due giovani vite spezzate ...L'intervista al filosofo Maxime Rovere che spiega quanto il virus dell'imbecillità stia dilagando, i disegni di un anno di guerra in Ucraina, ...