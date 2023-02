Ciampi | Inferno Circumvesuviana | fallimento De Luca

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 23 febbraio 2023) M5S,: “dell’amministrazione De: “dell’amministrazione De”, queste le parole del pentastellato. Il consigliere regionale membro della Commissione trasporti: “Pendolaria conferma lo stato del peggior servizio di trasporto pubblico d’Italia. Napoli penalizzata e i collegamenti per le aree interne pressoché inesistenti” “Il nuovo rapporto Pendolaria di Legambiente purtroppo non rappresenta una novità. Lo stato in cui versa laè noto a tutti. La realtà, inoltre, è peggiore dei dati. Guasti, ritardi e corse soppresse si verificano ogni giorno e sono frutto di un’incapacità gestionale che ...