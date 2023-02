Choc a Roma: uomo trovato morto sul marciapiede alla Magliana (Di giovedì 23 febbraio 2023) È stato trovato a terra, in una pozza di sangue, sul marciapiede. E ormai senza vita. Il tragico ritrovamento ieri mattina, poco prima delle 12, in via Pescaglia a Roma: è qui che lui, un uomo di circa 50 anni (ancora non è stato identificato) era riverso a terra e il suo cuore aveva già smesso di battere. È precipitato dal palazzo? È stato un gesto volontario o è successo qualcosa? Domande alle quali bisognerà dare una risposta. uomo trovato morto in via Pescaglia (Roma) L’uomo, riverso a terra sul marciapiede, non aveva con sé documenti e non è stato ancora identificato dai Carabinieri, che sono intervenuti sul posto. E hanno ascoltato i testimoni, quelli che lo hanno trovato lì e hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023) È statoa terra, in una pozza di sangue, sul. E ormai senza vita. Il tragico ritrovamento ieri mattina, poco prima delle 12, in via Pescaglia a: è qui che lui, undi circa 50 anni (ancora non è stato identificato) era riverso a terra e il suo cuore aveva già smesso di battere. È precipitato dal palazzo? È stato un gesto volontario o è successo qualcosa? Domande alle quali bisognerà dare una risposta.in via Pescaglia () L’, riverso a terra sul, non aveva con sé documenti e non è stato ancora identificato dai Carabinieri, che sono intervenuti sul posto. E hanno ascoltato i testimoni, quelli che lo hannolì e hanno ...

