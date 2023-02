Choc a Brescia | tentativo di aggressione al presidente Cellino

I due infatti starebbero cercando una casa a Roma, a metà strada trae Salerno. In queste ... Intanto il suo ex farà una rivelazioneoggi in diretta .Sono stati avviati degli accertamenti dopo il caso dianafilattico avvenuto a Merate, in provincia di Lecco. Sarebbe bastato un morso a una brioche ...Nucleo antisofisticazione e sanità di...

Choc a Brescia, tentativo di aggressione a Cellino Corriere dello Sport

Mr.Rain: «Sono ancora sotto choc», Coma_Cose: «Ci sposiamo in autunno» Giornale di Brescia

Omicidio Brescia, Raffaella Ragnoli accoltella il marito alla gola e lo uccide davanti al figlio 15enne ilmattino.it

Lombardia, più 11mila imprese. Alle spalle lo choc del Covid: Milano trascina la ripresa IL GIORNO

Ragazza morta per choc anafilattico. Dal tiramisù vegano alle uova caccia al veleno IL GIORNO

BRESCIA - Il presidente del Brescia Massimo Cellino è stato oggetto di un tentativo di aggressione. A rivelarlo è stato il direttore generale delle Rondinelle Luigi Micheli, nel corso di una ...