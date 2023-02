Chiusura via Irno, traffico in tilt in tutta la città (VIDEO) (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono ancora pesanti le conseguenze sul traffico nell’intera città di Salerno a causa dell’interruzione su via Irno, per la messa in sicurezza del cavalcavia ferroviario dal quale, il distaccamento di un masso, ha fatto scattare l’allarme e l’intervento dei vigili del fuoco. Il lavoro è ancora in corso e pattuglie della polizia municipale cercano di aiutare gli automobilisti a rendere più fluida la circolazione. Ci sono rallentamenti e blocchi stradali un po’ in tutti i punti strategici del comune capoluogo. È ripresa invece dalle 15 la circolazione ferroviaria. Come testimoniato dalla donna alla guida dell’auto danneggiata dalla caduta del masso l’episodio poteva avere conseguenze più gravi. La donna ha raccontato che stava percorrendo la strada per andare a prendere la figlia quando un grosso masso è ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono ancora pesanti le conseguenze sulnell’interadi Salerno a causa dell’interruzione su via, per la messa in sicurezza del cavalcavia ferroviario dal quale, il distaccamento di un masso, ha fatto scattare l’allarme e l’intervento dei vigili del fuoco. Il lavoro è ancora in corso e pattuglie della polizia municipale cercano di aiutare gli automobilisti a rendere più fluida la circolazione. Ci sono rallentamenti e blocchi stradali un po’ in tutti i punti strategici del comune capoluogo. È ripresa invece dalle 15 la circolazione ferroviaria. Come testimoniato dalla donna alla guida dell’auto danneggiata dalla caduta del masso l’episodio poteva avere conseguenze più gravi. La donna ha raccontato che stava percorrendo la strada per andare a prendere la figlia quando un grosso masso è ...

