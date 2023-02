Chiede ketchup per il panino, turista viene colpito in testa più volte con un tagliere di legno. Il testimone: “Si è accasciato al suolo sanguinante” (Di giovedì 23 febbraio 2023) È stata la richiesta di avere un po’ di ketchup sul panino a scatenare il raptus. Siamo a Venezia, nel centralissimo piazzale Roma, ed è l’1.30 circa di mercoledì notte: Guido e Lucia, 58 anni lui, 43 lei, sono due turisti romani arrivati in Laguna per il il Carnevale. Dopo una giornata di festeggiamenti in cui ammettono di aver “bevuto parecchio”, decidono di fermarsi ad un chiosco per mangiare qualcosa. Si siedono ai tavolini di plastica e ordinano due panini. Quando arrivano, l’uomo si accorge che manca la salsa ketchup e così si alza per Chiederla al gestore del fast food ambulante. Da lì in poi succede il caos: a ricostruire quei momenti concitati è Lucia, la compagna, che ha raccontato quanto accaduto a Il Gazzettino. “Io sono rimasta seduta – ha esordito la donna –. Non so cosa sia successo lì dietro, ma ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) È stata la richiesta di avere un po’ disula scatenare il raptus. Siamo a Venezia, nel centralissimo piazzale Roma, ed è l’1.30 circa di mercoledì notte: Guido e Lucia, 58 anni lui, 43 lei, sono due turisti romani arrivati in Laguna per il il Carnevale. Dopo una giornata di festeggiamenti in cui ammettono di aver “bevuto parecchio”, decidono di fermarsi ad un chiosco per mangiare qualcosa. Si siedono ai tavolini di plastica e ordinano due panini. Quando arrivano, l’uomo si accorge che manca la salsae così si alza perrla al gestore del fast food ambulante. Da lì in poi succede il caos: a ricostruire quei momenti concitati è Lucia, la compagna, che ha raccontato quanto accaduto a Il Gazzettino. “Io sono rimasta seduta – ha esordito la donna –. Non so cosa sia successo lì dietro, ma ho ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Chiede ketchup per il panino, turista viene colpito in testa più volte con un tagliere di legno. Il testimone: “Si… - TViweb : Post Edited: VENETO – Chiede il ketchup e viene colpito a sangue con un tagliere - TViweb : Post Edited: VENETO – chiede il ketchup e viene colpito a sangue con un tagliere - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! VENETO – chiede il ketchup e viene colpito a sangue con un t - Gazzettino : Follia a Venezia. Chiede ketchup per il panino, il cameriere s'infuria e lo colpisce in testa col tagliere di legno… -