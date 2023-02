Chiede il ketchup per il panino, viene colpito in testa più volte con un tagliere di legno (Di giovedì 23 febbraio 2023) Chiede il ketchup per il panino, colpito in testa con un tagliere di legno Follia a Venezia dove un uomo, dopo aver chiesto il ketchup per il suo panino, è stato colpito più volte alla testa con un tagliere di legno. A raccontare l’incredibile vicenda è Il Gazzettino, secondo cui l’aggressione è avvenuta in un chiosco situato nella centralissima piazzale Roma nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 febbraio. Secondo quanto ricostruito, Guido e Lucia, 58 anni lui, 43 lei, una coppia di turisti arrivata in Laguna per festeggiare il Carnevale, si sono fermati al chiosco intorno all’1.30 per ordinare due panini dopo, come ammesso da loro stessi, aver ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 febbraio 2023)ilper ilincon undiFollia a Venezia dove un uomo, dopo aver chiesto ilper il suo, è statopiùallacon undi. A raccontare l’incredibile vicenda è Il Gazzettino, secondo cui l’aggressione è avvenuta in un chiosco situato nella centralissima piazzale Roma nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 febbraio. Secondo quanto ricostruito, Guido e Lucia, 58 anni lui, 43 lei, una coppia di turisti arrivata in Laguna per festeggiare il Carnevale, si sono fermati al chiosco intorno all’1.30 per ordinare due panini dopo, come ammesso da loro stessi, aver ...

