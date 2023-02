Chiara Ferragni fuori di seno, la sorella Valentina e il mini-dress troppo “mini”: il doppio incidente di stile (Di giovedì 23 febbraio 2023) Chiara Ferragni e la sorella Valentina al centro dei riflettori. L’impreditrice digitale ha partecipato a una serata di gala, insieme alle sorelle Valentina, Francesca e al papà Marco. Ma ancora una volta, di Fedez nessuna traccia. A non passare inosservati, tuttavia, sono stati gli abiti indossati da Chiara e della piccola della famiglia Ferragni, Valentina. Il look decisamente “hot” è costato a entrambe un piccolo “incidente” di stile, che si è verificato sulle scale del luogo dell’evento. Gli outfit Chiara Ferragni, testimonial di Nespresso, si è presentata più elegante che mai. L’imprenditrice digitale ha optato per un abito tempestato di mini ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 23 febbraio 2023)e laal centro dei riflettori. L’impreditrice digitale ha partecipato a una serata di gala, insieme alle sorelle, Francesca e al papà Marco. Ma ancora una volta, di Fedez nessuna traccia. A non passare inosservati, tuttavia, sono stati gli abiti indossati dae della piccola della famiglia. Il look decisamente “hot” è costato a entrambe un piccolo “” di, che si è verificato sulle scale del luogo dell’evento. Gli outfit, testimonial di Nespresso, si è presentata più elegante che mai. L’imprenditrice digitale ha optato per un abito tempestato di...

