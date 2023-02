Chiara Ferragni fuori di seno la sorella Valentina e il mini dress è troppo corto (Di giovedì 23 febbraio 2023) Chiara Ferragni e la sorella Valentina al centro dei riflettori. L’impreditrice digitale ha partecipato a una serata di gala, insieme alle sorelle Valentina, Francesca e al papà Marco. Ma ancora una volta, di Fedez nessuna traccia. L’evento di Nespresso si è tenuto di fronte al Duomo di Milano. A non passare inosservati, tuttavia, sono stati Leggi su people24.myblog (Di giovedì 23 febbraio 2023)e laal centro dei riflettori. L’impreditrice digitale ha partecipato a una serata di gala, insieme alle sorelle, Francesca e al papà Marco. Ma ancora una volta, di Fedez nessuna traccia. L’evento di Nespresso si è tenuto di fronte al Duomo di Milano. A non passare inosservati, tuttavia, sono stati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Rischio sanzioni per gli spot occulti di Chiara Ferragni, il bacio omosex di Fedez e la devastazione di Blanco. Gio… - FranAltomare : Quindi Fedez e Chiara Ferragni hanno stoppato qualsiasi forma di interazione social per poi essere normalmente a ma… - FranAltomare : La mancanza di storie di Fedez. L’assenza vicendevole di like. L’interruzione di questa bulimia comunicativa vicend… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Fedez e Chiara Ferragni a Sanremo, l’Agcom pronta ad aprire un’istruttoria - nomoreaudrey : RT @adtoomuch: Chiara Ferragni con questo hair cut dea totale é proprio il suo taglio -