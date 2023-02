Chiara Ferragni e Fedez pronti al divorzio? Il cantante ne uscirebbe rovinato (Di giovedì 23 febbraio 2023) Personaggi tv. . È bastato un bacio scenico con Rosa Chemical in diretta su Rai al Festival di Sanremo 2023 per mandare in crisi il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. O per lo meno è quello che stanno facendo credere ai loro fan, ma per ora né Chiara né Federico hanno mai toccato ufficialmente l’argomento. I due si sono limitati a non postare più storie insieme e questo ha fatto pensare al peggio. Dunque, Fedez e Chiara Ferragni sono davvero in crisi? Una risposta cerca a questa domanda è praticamente impossibile trovarla, nonostante ciò però c’è chi ha già iniziato a fare i conti in caso di divorzio e ad uscirne rovinato sarebbe il noto rapper italiano. Scopriamo insieme il perché.



Leggi anche –> “Fuori dal coro”, Mario ... Leggi su tvzap (Di giovedì 23 febbraio 2023) Personaggi tv. . È bastato un bacio scenico con Rosa Chemical in diretta su Rai al Festival di Sanremo 2023 per mandare in crisi il matrimonio di. O per lo meno è quello che stanno facendo credere ai loro fan, ma per ora néné Federico hanno mai toccato ufficialmente l’argomento. I due si sono limitati a non postare più storie insieme e questo ha fatto pensare al peggio. Dunque,sono davvero in crisi? Una risposta cerca a questa domanda è praticamente impossibile trovarla, nonostante ciò però c’è chi ha già iniziato a fare i conti in caso die ad uscirnesarebbe il noto rapper italiano. Scopriamo insieme il perché.Leggi anche –> “Fuori dal coro”, Mario ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Rischio sanzioni per gli spot occulti di Chiara Ferragni, il bacio omosex di Fedez e la devastazione di Blanco. Gio… - FranAltomare : Quindi Fedez e Chiara Ferragni hanno stoppato qualsiasi forma di interazione social per poi essere normalmente a ma… - FranAltomare : La mancanza di storie di Fedez. L’assenza vicendevole di like. L’interruzione di questa bulimia comunicativa vicend… - MaStep92__ : RT @MediasetTgcom24: Crisi Ferragnez: Chiara Ferragni lo ignora, Fedez dorme sul divano #ferragnez #chiaraferragni #fedez #crisiferragnez… - nienagoti : Striscia la notizia, altra bomba su Ferragni-Sanremo: il misterioso contratto con la Rai -