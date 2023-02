Chiara Ferragni e Fedez, la crisi continua: il rapper costretto a dormire sul divano (Di giovedì 23 febbraio 2023) continua a tenere banco la presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, in quanto si aggiunge un altro particolare che confermerebbe le voci di un’imminente rottura tra loro. Dopo Sanremo 2023, la coppia si sarebbe allontana poiché l’evento non sarebbe andato come voleva la nota imprenditrice digitale. Il fatto di essere stata messa in ombra dal marito proprio non le andrebbe giù e adesso avrebbe persino deciso di dormire separatamente. Chiara Ferragni e Fedez: un nuovo dettaglio sulla crisi Mentre c’è ancora chi crede che tutto sia stato realizzato ad hoc in vista della prossima stagione dei The Ferragnez, dato che una troupe Amazon ha seguito la coppia per tutto Sanremo 2023, emergono nuovi dettagli di quella che ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 febbraio 2023)a tenere banco la presuntatra, in quanto si aggiunge un altro particolare che confermerebbe le voci di un’imminente rottura tra loro. Dopo Sanremo 2023, la coppia si sarebbe allontana poiché l’evento non sarebbe andato come voleva la nota imprenditrice digitale. Il fatto di essere stata messa in ombra dal marito proprio non le andrebbe giù e adesso avrebbe persino deciso diseparatamente.: un nuovo dettaglio sullaMentre c’è ancora chi crede che tutto sia stato realizzato ad hoc in vista della prossima stagione dei The Ferragnez, dato che una troupe Amazon ha seguito la coppia per tutto Sanremo 2023, emergono nuovi dettagli di quella che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FranAltomare : Quindi Fedez e Chiara Ferragni hanno stoppato qualsiasi forma di interazione social per poi essere normalmente a ma… - FranAltomare : La mancanza di storie di Fedez. L’assenza vicendevole di like. L’interruzione di questa bulimia comunicativa vicend… - trash_italiano : Secondo Linkiesta, Fedez e Chiara Ferragni avrebbero chiesto a Prime una settimana non prevista di sosta nelle ripr… - TgrRai : Milano, Chiara #Ferragni protagonista alla Settimana della Moda. Folla per la fashion blogger alla sfilata di Palaz… - Michewolf : Parliamo un po’ di Fedez e Chiara Ferragni? -