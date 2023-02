Chiara Ferragni e Fedez, è crisi vera: «Lui cerca ospitalità dagli amici, ma nessuno lo vuole» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nessuna messinscena. La crisi in casa Ferragnez sarebbe vera e sarebbe anche molto peggio di quanto si possa immaginare. Dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, il rapporto con Chiara... Leggi su leggo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nessuna messinscena. Lain casa Ferragnez sarebbee sarebbe anche molto peggio di quanto si possa immaginare. Dopo il bacio trae Rosa Chemical, il rapporto con...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FranAltomare : Quindi Fedez e Chiara Ferragni hanno stoppato qualsiasi forma di interazione social per poi essere normalmente a ma… - FranAltomare : La mancanza di storie di Fedez. L’assenza vicendevole di like. L’interruzione di questa bulimia comunicativa vicend… - trash_italiano : Secondo Linkiesta, Fedez e Chiara Ferragni avrebbero chiesto a Prime una settimana non prevista di sosta nelle ripr… - 2_panta : Chiara Ferragni e Fedez a Sanremo, Agcom pensa a istruttoria: «Violazione delle norme a difesa dei minori e pubblic… - lovelyanimehd : Chiara Ferragni, la sua presenza al Festival di Sanremo vale 39 milioni di euro -