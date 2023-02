Chi era davvero Hasna Aït Boulahcen, nota come “la prima donna kamikaze d’Europa” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nel 2015, Hasna Ait Boulahcen è stata etichettata dai media come la prima donna kamikaze d’Europa. La giovane è morta in un’esplosione nella periferia parigina tre giorni dopo gli attacchi al Bataclan, durante un raid della polizia in un appartamento di Saint-Denis. Successivamente è emerso che Hasna non si è in realtà fatta esplodere. Ad attivare le bombe sarebbe stato un altro kamikaze presente nell’appartamento insieme a lei. Etichettata come una “ragazza festaiola“, che “non aveva mai aperto un Corano”, all’epoca i giornalisti facevano a gare per trovare informazioni su Hasna, ma faticavano a dipingere un quadro di chi fosse veramente. La sua storia è stata spesso sensazionalizzata dalla stampa, ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nel 2015,Aitè stata etichettata dai mediala. La giovane è morta in un’esplosione nella periferia parigina tre giorni dopo gli attacchi al Bataclan, durante un raid della polizia in un appartamento di Saint-Denis. Successivamente è emerso chenon si è in realtà fatta esplodere. Ad attivare le bombe sarebbe stato un altropresente nell’appartamento insieme a lei. Etichettatauna “ragazza festaiola“, che “non aveva mai aperto un Corano”, all’epoca i giornalisti facevano a gare per trovare informazioni su, ma faticavano a dipingere un quadro di chi fosse veramente. La sua storia è stata spesso sensazionalizzata dalla stampa, ...

