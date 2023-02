Chi è Squalo del Cantante Mascherato?

Leggi su biccy

(Di giovedì 23 febbraio 2023) La quarta edizione de Ilè alle porte e Milly Carlucci ha svelato la seconda maschera ufficiale. Chi è? La maschera rappresenta un uomo elegante vestito di rosso, come dichiarato dalla conduttrice nel video annuncio: “La nuova maschera è lovestito di gessato, in doppiopetto, col cappello anni Cinquanta, non è male“. Che sia un uomo nato negli anni ’50 o uno che è diventato famoso in quel decennio? Nel dubbio potrebbe essere un uomo molto in là con l’età sulla settantina d’anni. Se Christian De Sica non fosse stato in giuria avrei dato per certa la sua presenza sotto la maschera. Non è la prima volta che il mondo de Ilsperimenta maschere “acquatiche”, come dimenticare Pesce Rosso, i due Pinguini, Medusa e Cavalluccio Marino ...