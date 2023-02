Chi è Paola Comin, l’amica e collaboratrice di Alberto Sordi ospite a Oggi è un altro giorno (Di giovedì 23 febbraio 2023) Chi è Paola Comin, l’amica e collaboratrice di Alberto Sordi ospite Oggi, 23 febbraio 2023, a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone su Rai 1? Paola Comin è una delle più importanti manager del panorama italiano. È stata una grande collaboratrice di Sordi e famosa ufficio stampa del grande cinema. Durante la sua carriera, ormai intrapresa da lunghi anni, ha avuto il privilegio di assistere personalità di rilievo come Sordi, Stefania Sandrelli, Lino Banfi, Paolo Conticini e Riki Tognazzi. È conosciuta in tutta Italia per il suo lavoro e per la sua abilità nel cercare di far emergere sempre i talenti dei ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Chi èdi, 23 febbraio 2023, aè un, il programma di Serena Bortone su Rai 1?è una delle più importanti manager del panorama italiano. È stata una grandedie famosa ufficio stampa del grande cinema. Durante la sua carriera, ormai intrapresa da lunghi anni, ha avuto il privilegio di assistere personalità di rilievo come, Stefania Sandrelli, Lino Banfi, Paolo Conticini e Riki Tognazzi. È conosciuta in tutta Italia per il suo lavoro e per la sua abilità nel cercare di far emergere sempre i talenti dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maurizi58472343 : RT @LidaSezOlbia: Cara Paola, sono tante le persone che passano per il rifugio ogni anno. Hai ragione, di tanti non ricordiamo i volti ma i… - VladimiroPutin2 : @paola_perazzoli @Carole71024753 @LucioMalan E quindi? A me dà fastidio chi mangia il sushi, mica vado a rompergli le palle - paola_perazzoli : @izziettino @LucioMalan Tu rompi con le tue risposte del caxxo di.chi non ha niente da - BASCIAGONINB : RT @nervoscoperto1: E se lo dice Paola chi siamo noi per non farlo. VOTATE LA BIONDINA ?? #oriele #incorvassi #gioiellers - nervoscoperto1 : E se lo dice Paola chi siamo noi per non farlo. VOTATE LA BIONDINA ?? #oriele #incorvassi #gioiellers -