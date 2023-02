Chi è Milena Miconi? Età, altezza, marito e Instagram (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tutto quello che sappiamo su Milena Miconi, vippona della settima edizione del GF Vip L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tutto quello che sappiamo su, vippona della settima edizione del GF Vip L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Skyflou888 : Se dovessero chiedere chi buttare dalla torre tra Milena e Oriana butto Milena ebbene sì #gfvip - AntoniettaBuzz1 : @Jessicaworld22 Sorpresa per Milena, la figlia Si saprà chi deve abbandonare la casa, non hanno detto altro - ferny_cyrus : Milena con chi dorme? #gfvip - itstea__ : @Iperborea_ che poi io felicissima per Milena, ma ci voleva la cazziata di Manila per farle avere una sorpresa?! Ch… - dimare_riccio : @pallanteceleste fastte or asi è parlato di una sopresa a milena solo quindi vuol dire ke ci saranno le clip anti c… -