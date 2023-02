Chi è Michael Alessandrini, il 30enne accusato di aver ucciso a coltellate l’amico Pierpaolo Panzieri a Pesaro (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Ho ucciso il mio amico Pierpaolo”. Sono queste le parole pronunciate ieri davanti al giudice del Tribunale di Timisoara, in Romania, da Michael Alessandrini, il 30enne reo confesso dell’omicidio di Pierpaolo Panzieri a Pesaro, lo scorso lunedì 20 febbraio. Gli inquirenti si erano messi sulle tracce dell’uomo, sospettato del delitto, immediatamente dopo aver rinvenuto il ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Hoil mio amico”. Sono queste le parole pronunciate ieri davanti al giudice del Tribunale di Timisoara, in Romania, da, ilreo confesso dell’omicidio di, lo scorso lunedì 20 febbraio. Gli inquirenti si erano messi sulle tracce dell’uomo, sospettato del delitto, immediatamente doporinvenuto il ... TAG24.

