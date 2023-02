Chi è Giorgio Gobbi, l’indimenticabile Ricciotto de Il Marchese del Grillo (Di giovedì 23 febbraio 2023) ospite oggi, 23 febbraio 2023, a Oggi è un altro giorno per ricordare il grande Alberto Sordi? Si tratta di un attore. E’ nato a Roma il 28 settembre 1957, città della quale non dissimula le origini col suo accento. Diplomato all’Accademia di recitazione di Alessandro Fersen nel 1981, nello stesso anno ha interpretato il ruolo di “Ricciotto” ne Il Marchese del Grillo, diretto da Mario Monicelli e interpretato da Alberto Sordi: nel film interpreta il fedele servitore del Marchese del Grillo, con cui condivide le avventure e partecipa alle grandi e storiche burle. Nel 1983 lavora ancora con Alberto Sordi ne Il tassinaro, nel quale l’attore romano racconta a bordo del suo taxi la sua schietta filosofia di vita. Gobbi interpreta suo figlio Luca, laureando in ingegneria. Da allora, la sua ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 febbraio 2023) ospite oggi, 23 febbraio 2023, a Oggi è un altro giorno per ricordare il grande Alberto Sordi? Si tratta di un attore. E’ nato a Roma il 28 settembre 1957, città della quale non dissimula le origini col suo accento. Diplomato all’Accademia di recitazione di Alessandro Fersen nel 1981, nello stesso anno ha interpretato il ruolo di “” ne Ildel, diretto da Mario Monicelli e interpretato da Alberto Sordi: nel film interpreta il fedele servitore deldel, con cui condivide le avventure e partecipa alle grandi e storiche burle. Nel 1983 lavora ancora con Alberto Sordi ne Il tassinaro, nel quale l’attore romano racconta a bordo del suo taxi la sua schietta filosofia di vita.interpreta suo figlio Luca, laureando in ingegneria. Da allora, la sua ...

