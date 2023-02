Checco Zalone ai napoletani: “Vi auguro di vincere quella cosa che non si può dire…” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Vi auguro di vincere quella cosa che non si può dire…“. E’ l’auspicio lanciato da Checco Zalone durante il suo nuovo show, “Amore + Iva”, al Teatro Augusteo di Napoli.“Mi accomuna ai napoletani la sobrietà, quando segna il Napoli si sente fino a Bari“, ha continuato il comico pugliese. Lo spettacolo di Zalone è andato in scena martedì scorso quando si giocava la partita di Champions al Deutsche Bank Park, Eintracht-Napoli. Il match diventa uno spunto perfetto per il comico per interagire con i 1500 spettatori che hanno gremito il teatro durante la terza serata del suo spettacolo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Vidiche non si può“. E’ l’auspicio lanciato dadurante il suo nuovo show, “Amore + Iva”, al Teatro Augusteo di Napoli.“Mi accomuna aila sobrietà, quando segna il Napoli si sente fino a Bari“, ha continuato il comico pugliese. Lo spettacolo diè andato in scena martedì scorso quando si giocava la partita di Champions al Deutsche Bank Park, Eintracht-Napoli. Il match diventa uno spunto perfetto per il comico per interagire con i 1500 spettatori che hanno gremito il teatro durante la terza serata del suo spettacolo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

