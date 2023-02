Che succede alla frontiera delle tecnologie emergenti? Risposte dal panel Csa (Di giovedì 23 febbraio 2023) Con l’avvento di ChatGPT anche i non addetti ai lavori si sono resi conto delle potenzialità trasformative dell’intelligenza artificiale. Una parabola che si può applicare anche alle altre tecnologie emergenti, come il calcolo quantistico, Oltre a moltiplicare la produttività, queste tecnologie promettono di rivoluzionare interi settori, a iniziare da quelli altamente strategici, nel giro di pochi anni, o mesi. È la velocità di sviluppo uno degli elementi fondamentali di queste tecnologie, perché in un contesto di superpotenze tecnologiche impegnate in una corsa verso la supremazia, riuscire a imbrigliare l’IA e altre tecnologie emergenti prima e meglio degli altri fa un mondo di differenza. Questo il filo rosso che attraversava il panel “The race to ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 febbraio 2023) Con l’avvento di ChatGPT anche i non addetti ai lavori si sono resi contopotenzialità trasformative dell’intelligenza artificiale. Una parabola che si può applicare anche alle altre, come il calcolo quantistico, Oltre a moltiplicare la produttività, questepromettono di rivoluzionare interi settori, a iniziare da quelli altamente strategici, nel giro di pochi anni, o mesi. È la velocità di sviluppo uno degli elementi fondamentali di queste, perché in un contesto di superpotenze tecnologiche impegnate in una corsa verso la supremazia, riuscire a imbrigliare l’IA e altreprima e meglio degli altri fa un mondo di differenza. Questo il filo rosso che attraversava il“The race to ...

