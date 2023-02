Che Dio ci aiuti quando va in onda: stasera giovedì 23 febbraio o martedì? (Di giovedì 23 febbraio 2023) Circola un po’ di confusione in merito alla programmazione della settima puntata di Che Dio ci aiuti, dopo la messa in onda di martedì 21 febbraio 2023 e il calo degli ascolti tv: cerchiamo di capire insieme quando va in onda e quante altre puntate sono previste. Leggi anche: Francesca Chillemi e il marito Stefano Rosso stanno ancora insieme? Ultime... Leggi su donnapop (Di giovedì 23 febbraio 2023) Circola un po’ di confusione in merito alla programmazione della settima puntata di Che Dio ci, dopo la messa indi212023 e il calo degli ascolti tv: cerchiamo di capire insiemeva ine quante altre puntate sono previste. Leggi anche: Francesca Chillemi e il marito Stefano Rosso stanno ancora insieme? Ultime...

