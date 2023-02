Che Dio ci aiuti, Il giustiziere della notte o Harry Potter? La tv del 23 febbraio (Di giovedì 23 febbraio 2023) Per la prima serata in tv, giovedì 23 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci aiuti”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Fratelli e sorelle” e “Il mio angelo”. Nel primo, nonostante le speranze di Azzurra, tra Emiliano e Sara non scorre buon sangue dopo gli ultimi avvenimenti: forse è meglio se restano solo amici. Anche a Ludovica e a Cate in amore le cose non vanno bene. Le ragazze decidono quindi di usare una app di appuntamenti, ma questa soluzione si rivela fallimentare. Emiliano intanto rischia il licenziamento. Nel secondo, Suor Teresa dà un ultimatum ad Azzurra: entro 48 ore chiamerà l’assistente sociale per trovare una nuova famiglia ad Elia. Emiliano, intanto, si comporta in modo strano: sembra che abbia una donna e che la nasconda in convento, scatenando la gelosia di Sara. Nel frattempo, le ragazze si ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 febbraio 2023) Per la prima serata in tv, giovedì 23su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Fratelli e sorelle” e “Il mio angelo”. Nel primo, nonostante le speranze di Azzurra, tra Emiliano e Sara non scorre buon sangue dopo gli ultimi avvenimenti: forse è meglio se restano solo amici. Anche a Ludovica e a Cate in amore le cose non vanno bene. Le ragazze decidono quindi di usare una app di appuntamenti, ma questa soluzione si rivela fallimentare. Emiliano intanto rischia il licenziamento. Nel secondo, Suor Teresa dà un ultimatum ad Azzurra: entro 48 ore chiamerà l’assistente sociale per trovare una nuova famiglia ad Elia. Emiliano, intanto, si comporta in modo strano: sembra che abbia una donna e che la nasconda in convento, scatenando la gelosia di Sara. Nel frattempo, le ragazze si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacopocoghe : Josh Alexander di 16 anni è stato sospeso dalla scuola in Canada per proteste contro l'uso dei bagni da parte di tr… - ProVitaFamiglia : ?#Canada. Josh Alexander di 16 anni è stato sospeso dalla sua scuola per proteste contro l'uso dei bagni da parte d… - GiovaQuez : Putin non si fa sfuggire un passaggio sulla teoria gender: 'La Chiesa anglicana intende prendere in considerazione… - innox1960 : RT @FabioInnocent10: @a_meluzzi @MarcoValetti2 Caro professore, scusami per il ritardo nelle sincere condoglianze. So cosa si prova a perde… - FedericaSure : @Manu777711 Io posso arrivare agli auguri, ma saranno fatti come Dio comanda,ci puoi giurare. ?? Di che razza lo vuo… -