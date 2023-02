CHE DIO CI AIUTI 7, PUNTATA 7: ORIETTA BERTI GUEST STAR NEL CONVENTO PIÙ AMATO DELLA TV (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ritorna Che Dio ci AIUTI con due nuovi ed imperdibili episodi, giovedì 23 febbraio alle 21.25 su Rai1. Nel corso DELLA serata, assisteremo all’ospitata di ORIETTA BERTI che scombussolerà il CONVENTO e alle numerose avventure di Azzurra e degli altri protagonisti, tra i più amati DELLA tv italiana. CHE DIO CI AIUTI 7 – EPISODIO 13 Abbiamo lasciato Azzurra in versione Cupido per Emiliano e Sara, con l’obiettivo di renderli genitori del piccolo Elia. Il piano mostra però delle vistose crepe: i due non riescono a trovare l’armonia che si augurava la novizia e sembrano destinati a rimanere amici e nulla più. Emiliano, intanto, ha un bel problema da risolvere: viene accusato infatti di avere compromesso un trial farmacologico e adesso rischia addirittura di essere ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ritorna Che Dio cicon due nuovi ed imperdibili episodi, giovedì 23 febbraio alle 21.25 su Rai1. Nel corsoserata, assisteremo all’ospitata diche scombussolerà ile alle numerose avventure di Azzurra e degli altri protagonisti, tra i più amatitv italiana. CHE DIO CI7 – EPISODIO 13 Abbiamo lasciato Azzurra in versione Cupido per Emiliano e Sara, con l’obiettivo di renderli genitori del piccolo Elia. Il piano mostra però delle vistose crepe: i due non riescono a trovare l’armonia che si augurava la novizia e sembrano destinati a rimanere amici e nulla più. Emiliano, intanto, ha un bel problema da risolvere: viene accusato infatti di avere compromesso un trial farmacologico e adesso rischia addirittura di essere ...

