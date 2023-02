Che Dio ci aiuti 7: le anticipazioni (trama e cast) della settima puntata (Di giovedì 23 febbraio 2023) Stasera, giovedì 23 febbraio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la settima puntata di Che Dio ci aiuti 7, la nuova stagione della fortunata fiction Rai (in onda dal 2011) con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. trama Tra Emiliano e Sara le cose non andranno nel verso sperato e il piano di Azzurra sembra essere vicino al fallimento. Intanto Ludovica e Cate decideranno di fare affidamento ad un app di incontri per cercare l’anima gemella: peccato, però, che i loro appuntamenti si riveleranno fallimentari. Suor Teresa, invece, prenderà in mano le redini della situazione per quanto riguarda il piccolo Elia e metterà alle strette anche Azzurra: le darà un massimo di 48 ore di tempo, dopodiché si rivolgerà agli ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Stasera, giovedì 23 febbraio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi Che Dio ci7, la nuova stagionefortunata fiction Rai (in onda dal 2011) con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Tra Emiliano e Sara le cose non andranno nel verso sperato e il piano di Azzurra sembra essere vicino al fallimento. Intanto Ludovica e Cate decideranno di fare affidamento ad un app di incontri per cercare l’anima gemella: peccato, però, che i loro appuntamenti si riveleranno fallimentari. Suor Teresa, invece, prenderà in mano le redinisituazione per quanto riguarda il piccolo Elia e metterà alle strette anche Azzurra: le darà un massimo di 48 ore di tempo, dopodiché si rivolgerà agli ...

