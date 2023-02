“Che Dio ci aiuti 7”, ecco chi è la guest star della settima puntata: fan entusiasti (Di giovedì 23 febbraio 2023) News tv. . Questa sera, 23 Febbraio 2023, su Rai 1 andrà in onda un nuovo appuntamento di Che Dio ci aiuti 7. Nonostante l’addio di Suor Angela, interpretata dalla bravissima Elena Sofia Ricci, la serie sta riscuotendo un successo clamoroso. Azzurra Leonardi, interpretata da Francesca Chillemi, è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori i quali hanno scelto di continuare a seguire le avventure del convento degli Angeli. Nel corso della puntata di questa sera farà la comparsa in un dei due episodi una guest star decisamente inaspettata: scopriamo insieme che cosa accadrà.



