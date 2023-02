Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni ottava puntata: trama episodi di giovedì 2 marzo 2023 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si avvicina a grandi passi l’atteso finale di stagione di Che Dio ci aiuti 7, la fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Questa settimana peraltro è andato in onda un doppio appuntamento con la messa in onda dei nuovi episodi sia martedì sera che giovedì. Adesso però è tempo di vedere cosa accadrà nelle prossime puntate: scopriamolo con questo articolo! Cosa è successo null’ultima puntata Nell’episodio tredici (“Fratelli e sorelle“) nonostante le speranze di Azzurra, tra Emiliano e Sara non scorre buon sangue dopo gli ultimi avvenimenti: forse è meglio se restano solo amici. Anche a Ludovica e a Cate in amore le cose non vanno bene. Le ragazze decidono quindi di usare una app di appuntamenti, ma questa soluzione si rivela fallimentare. Emiliano intanto rischia il licenziamento. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si avvicina a grandi passi l’atteso finale di stagione di Che Dio ci7, la fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Questa settimana peraltro è andato in onda un doppio appuntamento con la messa in onda dei nuovisia martedì sera che. Adesso però è tempo di vedere cosa accadrà nelle prossime puntate: scopriamolo con questo articolo! Cosa è successo null’ultimaNell’o tredici (“Fratelli e sorelle“) nonostante le speranze di Azzurra, tra Emiliano e Sara non scorre buon sangue dopo gli ultimi avvenimenti: forse è meglio se restano solo amici. Anche a Ludovica e a Cate in amore le cose non vanno bene. Le ragazze decidono quindi di usare una app di appuntamenti, ma questa soluzione si rivela fallimentare. Emiliano intanto rischia il licenziamento. ...

