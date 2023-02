Che Dio Ci Aiuti 7: anticipazioni ottava puntata di giovedì 8 marzo 2023 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi anticipazioni ottava puntata di Che Dio Ci Aiuti 7 7×15 – La donna senza sonno - Suor Teresa è risoluta nel voler cercare una famiglia per Elia: al più presto parlerà con il bambino per avvertirlo che dovrà lasciare il convento. Dire la verità al bambino però si rivela più difficile del previsto ed Elia trova conforto tra le braccia di Sara. Cate intanto è su di giri per un invito di Giuseppe, ma la serata non va come si aspetta. Ludovica ignora i tentativi di riavvicinamento di Ettore e nel frattempo continua la sua ricerca per dimostrare l’innocenza della madre. Emiliano invece è alle prese con Corinna, una nuova paziente che soffre d’insonnia a causa di un evento traumatico. 7×16 – Non era destino – Suor Teresa cerca la famiglia giusta a cui affidare Elia, ma il suo rapporto ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 23 febbraio 2023) Francesca Chillemi e Valeria Fabrizidi Che Dio Ci7 7×15 – La donna senza sonno - Suor Teresa è risoluta nel voler cercare una famiglia per Elia: al più presto parlerà con il bambino per avvertirlo che dovrà lasciare il convento. Dire la verità al bambino però si rivela più difficile del previsto ed Elia trova conforto tra le braccia di Sara. Cate intanto è su di giri per un invito di Giuseppe, ma la serata non va come si aspetta. Ludovica ignora i tentativi di riavvicinamento di Ettore e nel frattempo continua la sua ricerca per dimostrare l’innocenza della madre. Emiliano invece è alle prese con Corinna, una nuova paziente che soffre d’insonnia a causa di un evento traumatico. 7×16 – Non era destino – Suor Teresa cerca la famiglia giusta a cui affidare Elia, ma il suo rapporto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacopocoghe : Josh Alexander di 16 anni è stato sospeso dalla scuola in Canada per proteste contro l'uso dei bagni da parte di tr… - SimoPillon : La Chiesa Anglicana vuole un Dio #gender Immaginatevi il Padr? Nostr?, oppure il Genitore 1 che sei nei cieli. Avev… - ProVitaFamiglia : ?#Canada. Josh Alexander di 16 anni è stato sospeso dalla sua scuola per proteste contro l'uso dei bagni da parte d… - sixofcrovz : mio dio questo blocco proprio in questo momento che ridereeee #gfvip - Luic3lys : Mio Dio ci siamo persi Forum come nemico di Vittimella. Che cinema sarebbe stato!!! Porca Tro!a #oriele -