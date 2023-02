Champions League, succede per la prima volta nella storia: c’entrano le italiane (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo il successo del Milan in casa contro il Tottenham e la vittoria del Napoli a Francoforte, anche l’Inter ha ottenuto la massima posta in palio nella gara di andata dell’ottavo finale di Champions League. I nerazzurri si sono imposti allo Stadio Giuseppe Meazza contro il Porto, grazie alla rete siglata da Romelu Lukaku nel secondo tempo. Il centravanti belga ha spedito in rete dopo aver centrato il palo con un colpo di testa. Quella della formazione di Inzaghi è una vittoria che passerà alla storia del calcio italiano. Champions LeagueChampions League, turno storico per le italiane Per la prima volta nella storia, tre squadre italiane, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo il successo del Milan in casa contro il Tottenham e la vittoria del Napoli a Francoforte, anche l’Inter ha ottenuto la massima posta in paliogara di andata dell’ottavo finale di. I nerazzurri si sono imposti allo Stadio Giuseppe Meazza contro il Porto, grazie alla rete siglata da Romelu Lukaku nel secondo tempo. Il centravanti belga ha spedito in rete dopo aver centrato il palo con un colpo di testa. Quella della formazione di Inzaghi è una vittoria che passerà alladel calcio italiano., turno storico per lePer la, tre squadre, ...

