Champions League, sorride l'Italia: vincono Napoli, Inter e Milan

Nella serata di ieri, 22 febbraio, sono terminate le gare di andata degli ottavi di finale della Champions League. Turno molto favorevole per le italiane: il Milan di Stefano Pioli ha battuto 1-0 il Tottenham di Antonio Conte; Il Napoli di Luciano Spalletti, dominante in Serie A, ha mostrato il suo strapotere anche in campo Europeo, superando l'Eintracht Francoforte al Deutsche Bank Park sul punteggio di 0-2; l'Inter ha vinto 1-0 al San Siro contro il Porto.

Champions League, en plein italiano: tris storico in campo Europeo

Con la vittoria del Napoli di Luciano Spalletti, e quella di Milan e Inter, arriva un tris storico per il calcio italiano: non era mai accaduto che nella storia della Champions League tutte e tre le squadre italiane vincessero le partite di andata degli ottavi di finale.

