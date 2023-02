Champions League, anche un azzurro candidato al premio: lo ha annunciato la UEFA (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo la Champions, il Napoli si proietta verso il campionato per la sfida di sabato pomeriggio contro l’Empoli che varrà un altro passo verso l’obiettivo finale chiamato Scudetto. Con l’entusiasmante vittoria europea, però, il Napoli ha dimostrato ancora una volta la sua incredibile fame e voglia di far divertire. Uno 0-2 che ha incantato tutti: protagonisti assoluti Osimhen e Kvaratskhelia che hanno trascinato la squadra alla vittoria. Il nigeriano con la sua rete ha sbloccato il risultato dopo l’errore del georgiano che, però, non si è scomposto e ha ripreso in mano le redini del match regalano un assist al bacio per il suo compagno di squadra Di Lorenzo. UEFA Miglior Gol Napoli Gol del Napoli candidato ai migliori della settimana Proprio la seconda rete della partita è stata inserita nella lista dei “Miglior gol della ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo la, il Napoli si proietta verso il campionato per la sfida di sabato pomeriggio contro l’Empoli che varrà un altro passo verso l’obiettivo finale chiamato Scudetto. Con l’entusiasmante vittoria europea, però, il Napoli ha dimostrato ancora una volta la sua incredibile fame e voglia di far divertire. Uno 0-2 che ha incantato tutti: protagonisti assoluti Osimhen e Kvaratskhelia che hanno trascinato la squadra alla vittoria. Il nigeriano con la sua rete ha sbloccato il risultato dopo l’errore del georgiano che, però, non si è scomposto e ha ripreso in mano le redini del match regalano un assist al bacio per il suo compagno di squadra Di Lorenzo.Miglior Gol Napoli Gol del Napoliai migliori della settimana Proprio la seconda rete della partita è stata inserita nella lista dei “Miglior gol della ...

