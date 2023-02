Champions, Inter-Porto 1-0 in andata ottavi: gol di Lukaku (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – L’Inter batte il Porto per 1-0 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri allenati da Inzaghi si impongono grazie al gol di Lukaku, a segno all’86’. La gara di ritorno si giocherà in Portogallo il 14 marzo. LA PARTITA – L’Inter, con la coppia Lautaro-Dzeko in attacco, parte sul piede con l’acceleratore e va al tiro dopo una manciata di secondi con Dimarco, servito da Darmian: la difesa Portoghese respinge. Al 13? chance per Lautaro, che può colpire di testa dopo il cross del solito Dimarco: mira sbagliata, palla alta. Serve l’Intervento di Diogo Costa al 19? per disinnescare il tentativo di Calhanoglu. L’Inter spinge, ma non sfonda. Il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – L’batte ilper 1-0 nell’deglidi finale diLeague. I nerazzurri allenati da Inzaghi si impongono grazie al gol di, a segno all’86’. La gara di ritorno si giocherà ingallo il 14 marzo. LA PARTITA – L’, con la coppia Lautaro-Dzeko in attacco, parte sul piede con l’acceleratore e va al tiro dopo una manciata di secondi con Dimarco, servito da Darmian: la difesaghese respinge. Al 13? chance per Lautaro, che può colpire di testa dopo il cross del solito Dimarco: mira sbagliata, palla alta. Serve l’vento di Diogo Costa al 19? per disinnescare il tentativo di Calhanoglu. L’spinge, ma non sfonda. Il ...

