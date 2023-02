Champions, Europa League e Conference: italiane da record, solo nel 90/91... (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'Italia torna ad avere 7 squadre negli ottavi di finale delle tre Coppe Europee: era successo solo nel 1990-91, quand'erano state addirittura... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'Italia torna ad avere 7 squadre negli ottavi di finale delle tre Coppe Europee: era successonel 1990-91, quand'erano state addirittura...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 11 - La #Juventus é l'unica squadra italiana ad aver raggiunto sempre almeno gli ottavi di finale delle competizion… - gippu1 : Eintracht-Inter 2019 (ottavi Europa League) All. Inter Spalletti Trapp para un rigore al numero 77 Brozovic… - realvarriale : Menzione a parte per il capitano #DiLorenzo al secondo gol in #Champions.In una serata in cui #Kvara non brilla al… - SilvioG92 : RT @OptaPaolo: 11 - La #Juventus é l'unica squadra italiana ad aver raggiunto sempre almeno gli ottavi di finale delle competizioni europee… - AndreCBR_ : RT @rabiotmachia: Arriviamo due volte in finale UCL e troviamo gli XI più forti della storia del calcio, scendiamo per una volta in Europa… -